كيان العدو : ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى ١٣٠ والمصابين بحالة الخطر إلى ١٣٣ – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2020 - 22:28

كيان العدو : ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا إلى ١٣٠ والمصابين بحالة الخطر إلى ١٣٣

منذ 30 mins 15 April، 2020
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