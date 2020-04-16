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April 16 2020 - 08:18

46 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

منذ 1 ساعة 16 April، 2020
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أخبار دولية - الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية الخميس تسجيل 46 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، قالت الصحة الصينية إن 34 من الإصابات المسجلة يوم الأربعاء هي لأشخاص قادمين من الخارج، مقارنة مع 36 يوم الثلاثاء.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 82341 حتى يوم الأربعاء.

وزاد عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها الأعراض المرضية إلى 64 مقارنة مع 57 في اليوم السابق.

يذكر أن الصين لا تسجل في أعدادها، المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض مثل السعال أو الحمى إلى حالات الإصابة المؤكدة.

المصدر: وكالة رويترز

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