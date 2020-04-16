أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 16-04-2020

البناء

• قالت مصادر مالية إن ثلاث خطوات محورية غابت عن الخطة الحكومية المالية هي الالتزام بخفض الاستيراد من 20 مليار $ إلى 10 مليارات عبر إجراءات جمركية وضريبية وتخصيص قروض بالليرة اللبنانية وبفائدة 1% بما يعادل مليار دولار سنوياً للمشاريع الزراعية والصناعات المرتبطة بها والبديلة للاستيراد وهيكلة القطاع العقاري الحكومي والخاص بما يؤمن ما يعادل مليار دولار سنوياً.

• كشفت مصادر صحية عالمية أن 90% من المعدات والأدوية التي يتم التعامل فيها تجارياً بين الدول في مواجهة كورونا هي ذات منشأ صناعي صيني ولو كانت بأسماء صناعية أوروبية أو أميركية. وقالت إن نصف المختبرات والمعامل الخاصة بالأدوية واللقاحات للشركات العالمية موجود في الصين.

النهار

• عُلم أنّ رئيس حزب ونائباً زار رئيس الحكومة اول من امس والتقاه مطولاً وكان موضوع التعيينات ملفاً أساسياً في لقائهما، وهذا ما أثار ريبة خصومه وفتح خط التصعيد السياسي.

• توالت الاتصالات في الأيام الماضية بين زعيم سياسي ومرجع حكومي على خلفية ما تقوم به الحكومة، واتُّفق على التواصل والتنسيق للمواجهة معاً.

• سبب ضعف الاقبال على المستشفيات في ظل الكورونا وارتفاع اسعار الادوات والادوية المستوردة قيام ادارات مستشفيات كبرى باقفال طبقات منها لتخفيف الاعباء في المرحلة الحالية.

اللواء

• يشكو موظفون من تنظيم محاضر ضبط، بسبب الخروج إلى العمل، ولا سيما في المصارف، التي استثنيت بقرار من مجلس الوزراء من الإقفال، على أن يهتم بالإجراءات، الوزير المعني، ولكن التعليمات للدوريات إما لم تصل أو…؟

• خلافاً لما تردّد، فإن مؤسسة سياحية عربية، أبلغت الوزارة المعنية أنها علقت العمل في الفندق الذي تملكه لمدة شهرين، بما في ذلك رواتب الأجراء والمستخدمين.

• تمرّ العلاقة بجفاء بين مسؤول كبير وموظف نقدي كبير، على خلفيات تاريخية وربما سياسية!

الجمهورية

• نُقل عن أحد المسؤولين إمتعاضه من الأداء الحكومي وقال: فليشكروا كورونا فلولاه لكانت الحكومة في خبر كان.

• لاحظت أوساط سياسية أن كثيرين ممّن يُمنّون النفس بمقعد نيابي يستغلون أزمة كورونا لتقديم مساعدات غذائية تؤمِّن لهم دعاية إعلامية وسياسية مجانية.

• عبّر أحد الوزراء عن إمتعاضه من قيام وزير سابق بمفاوضات تعني وزارته في المرحلة الراهنة بحجة أن هناك تعهدات سابقة لا يمكن تجاهلها.

المصدر: صحف