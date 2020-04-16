أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الخميس 16-04-2020

الأخبار

إصابات كورونا ترتفع: الزيادة «مبرّرة»!

‫«شبه إجماع» على التمديد لشركتَي الخلوي

‫لبنان والسيادة الغذائية: القمح والفاصولياء أبقى من اللحم والدولار

النهار

نصف استدارة ونصف هجوم: حكومة المناورات!

اللواء

عودة إلى خطة ماكينزي: كسب وقت أم عبث سياسي؟

«لازار» يستعجل الإنجاز لمفاوضة حاملي السندات .. وصندوق النقد يحذّر من كارثة الإنكماش

الجمهورية

لا خطة ولا جهوزية لمفاوضة الدائنين

التحفيز الاقتصادي حاجة ماسة

الديار

تداول بين جنبلاط وبري والحريري وأفرقاء مسيحيين حول دور ضابط الأمن السابق وتأثيره في رئيس الحكومة

الحكومة تتجه نحو استعمال القوة ضد الرأسماليين فهل يصبح لبنان دولة اشتراكية؟

سوليدير قد تكون الهدف المقبل للحكومة وتتم اعادة النظر في قانونها كما تم انشاؤها

البناء

كورونا إلى 3 ملايين بـ 70 ألف يومياً: أميركا ثم أوروبا وتركيا وروسيا والبرازيل

عدوان إسرائيليّ جديد ينتهك الأجواء اللبنانيّة و«القوميّ» يدعو الحكومة للتحرّك

دياب زار الحص ويتحدّث الليلة مدافعاً عن الحكومة…وسط هجمة جنبلاطيّة حريريّة

المصدر: صحف