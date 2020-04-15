اليمن: غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على منطقة #وادي_ظهر بمديرية #همدان في محافظة صنعاء (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2020 - 20:48

اليمن: غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على منطقة #وادي_ظهر بمديرية #همدان في محافظة صنعاء (المسيرة)

منذ 49 mins 15 April، 2020
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