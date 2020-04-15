التحكم المروري: إصطدام سيارة بالحائط محلة أنفاق المطار بإتجاه بيروت والاضرار مادية وحركة المرور ناشطة في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2020 - 20:46

التحكم المروري: إصطدام سيارة بالحائط محلة أنفاق المطار بإتجاه بيروت والاضرار مادية وحركة المرور ناشطة في المحلة

منذ 57 mins 15 April، 2020
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