المجذوب تابع قضايا الأقساط المدرسية ورواتب المعلمين ومستحقات المدارس المجانية واكد اهمية التعاون بين الجميع

عقد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب سلسلة اجتماعات لمتابعة قضايا الأقساط المدرسية ورواتب المعلمين ومستحقات المدارس المجانية، شملت ممثلين للجان الأهل ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة ووفدا من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابات المدارس، بمشاركة المدير العام للتربية فادي يرق ورئيس مصلحة التعليم الخاص الأستاذ عماد الأشقر ومستشاري الوزير.

وتناول البحث في هذه الإجتماعات موضوع الأقساط المدرسية والمستحقات المترتبة للمدارس المجانية الخاصة وتأمين رواتب المعلمين في المدارس الخاصة.

وناقش المجتمعون هذه المواضيع من جوانبها المالية والإدارية والإجتماعية والمعيشية كافة والعمل على الجوامع المشتركة.

وأكد المجذوب ان “التربية هي الميزة الفضلى للبنان ، وأن هاجسنا هو أن نحافظ على هذه الميزة في هذه الظروف الدقيقة والصعبة لكي لا ينهار قطاع أساسي من ركائز الوطن”. كما أكد “ضرورة التعاون بين مكونات الجسم التربوي والتعليمي أي المدارس والمعلمين والأهل، والجميع مطالب بتقديم تنازلات لضمان مصلحة المدرسة والمعلمين والأهل”.

وكلف المجذوب عددا من المسؤولين في الوزارة بمتابعة المفاصل الرئيسة مع الجهات المعنية، وأبرزها متابعة تسريع سداد جزء من مستحقات المدارس المجانية مع وزارة المالية ، ومتابعة سداد المنح المدرسية المترتبة على الجهات الضامنة وفي مقدمها المؤسسات العسكرية والأمنية والمصرفية وصناديق التعاضد وغيرها من مؤسسات القطاع الخاص.

وأكد “التشديد على بذل الجهود المشتركة من جانب جميع المعنيين للحفاظ على المؤسسات ومعلميها وتلامذتها والأخذ في الأعتبار أوضاع الأهل”.

وقد وعدت المؤسسات التربوية بتقديم إقتراحات خطية مطلع الأسبوع المقبل، تضاف إلى الإقتراحات الخطية التي قدمها ممثلو لجان الأهل ونقابة المعلمين، من أجل متابعة الخطوات الآيلة إلى إيجاد الحل الذي يرضي جميع الأطراف.

وأعلن يرق بوصفه رئيسا لمجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، أن “التعويضات سوف يبدأ دفعها ابتداء من الأسبوع المقبل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام