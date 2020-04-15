توضيح من سفارة لبنان في برلين : ادم عباس ليس لبنانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2020 - 20:46

توضيح من سفارة لبنان في برلين : ادم عباس ليس لبنانيا

منذ 12 mins 15 April، 2020
أخبار موقع المنار
لبنان

صدر عن سفارة لبنان في برلين البيان الاتي: “نشر بالأمس بتاريخ 14/04/2020 على وسائل التواصل الإجتماعي خبر عن وجود جثمان لمواطن لبناني يدعى آدم عباس مواليد 1996 في مستشفى مدينة ديسبورغ الألمانية وإنه من بلدة عيترون اللبنانية.

فور إنتشار هذا الخبر على وسائل التواصل الإجتماعي في لبنان وألمانيا وباقي دول الإغتراب اللبناني، تواصلت سفارة لبنان في برلين مع السلطات الألمانية المختصة، وبعد إنتهاء التحقيق الرسمي تبين ان المدعو آدم عباس ليس من التابعية اللبنانية فإقتضى التوضيح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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