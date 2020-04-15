مدير منظمة الصحة العالمية: “لا وقت نضيعه” و”الهم الوحيد” انقاذ الأرواح من الوباء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 15 2020 - 20:46

مدير منظمة الصحة العالمية: “لا وقت نضيعه” و”الهم الوحيد” انقاذ الأرواح من الوباء

منذ 1 ساعة 15 April، 2020
5e90a1314c59b73f7b5e1774
أخبار دولية - منظمات

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية الأربعاء بعد إعلان ترامب تعليق التمويل الأميركي لها “لا وقت نضيعه” و”الشاغل الوحيد” انقاذ الأرواح من وباء كوفيد-19.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس على حسابه على تويتر “لا وقت نضيعه، الشاغل الوحيد لمنظمة الصحة العالمية مساعدة كل الشعوب لإنقاذ الأرواح ووضع حد لتفشي
فيروس كورونا المستجد” بدون ذكر قرار ترامب.

ووسط الجدل مع الرئيس الأميركي الذي يتهمه بالتقليل من شأن الوباء والتأخر في إطلاع العالم حول تفشيه، أعاد مدير عام المنظمة نشر تغريدات دعم من شخصيات سياسية وباحثين وأشخاص غير معروفين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

التعليقات

ذات صلة