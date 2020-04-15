القائد الجيش الإيراني: جيشنا طبق حرفيا شعار انه “فداء للشعب”

قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي إن “11 ألف من كوادر الجيش الطبية، دخلوا ميدان مواجهة كورونا بصورة تضحوية وهم يقفون الان في الخط الأول لمواجهة انتشار هذا الفيروس”.

وتقدم موسوي في رسالة وجهها بمناسبة يوم الجيش الذي يصادف يوم الجمعة بالتهاني والتبريكات للامام السيد علي خامنئي والى الشعب الايراني والى القوات المسلحة ومنتسبي الجيش وعوائلهم بمناسبة يوم الجيش الايراني.

واشار موسوي الى ان “الجيش ومع انتشار فيروس كورونا، نزل الى الميدان مجسدا شعار الجيش فداء للشعب وقدم 11 الفا من كوادره الطبية والعلاجية ليكونوا في الخط الأول لمواجهة فيروس كورونا”.

المصدر: وكالة مهر