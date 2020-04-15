#الحديدة: مرتزقة العدوان يقصفون بقذائف الهاون مناطق متفرقة من مديرية #حيس وقرية #القريشية في #الجاح بمديرية #بيت_الفقيه – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2020 - 19:02

#الحديدة: مرتزقة العدوان يقصفون بقذائف الهاون مناطق متفرقة من مديرية #حيس وقرية #القريشية في #الجاح بمديرية #بيت_الفقيه

منذ 28 mins 15 April، 2020
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