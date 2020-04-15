متحدث القوات المسلحة اليمنية: عشرات القتلى والجرحى في صفوف العدو وتدمير مدرعات خلال كسر زحف باتجاه مديرية خب والشعف استمر منذ الصباح حتى العصر – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2020 - 19:02

متحدث القوات المسلحة اليمنية: عشرات القتلى والجرحى في صفوف العدو وتدمير مدرعات خلال كسر زحف باتجاه مديرية خب والشعف استمر منذ الصباح حتى العصر

منذ 29 mins 15 April، 2020
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