اليمن: الجيش واللجان يصدون محاولة تقدم للعدوان في خب والشعف بالجوف

تمكنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية الأربعاء من صد محاولة تقدم واسعة لقوى العدوان السعودي الاميركي في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن “قواتنا تمكنت من التصدي لزحف واسع جدا ومن عدة مسارات باتجاه مواقع قواتنا في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف تحت غطاء جوي مكثف للطائرات الحربية”.

وأفاد سريع أن “زحف المرتزقة استمر من صباح اليوم الاربعاء إلى العصر”، وأكد أنه “تم كسر الزحف وتكبيد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وتدمير عدد من المدرعات وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم دون أن يتمكنوا من إحرازي أي تقدم”.

المصدر: موقع انصار الله