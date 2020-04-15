اجراء فحص الـ PCR لـ24 مواطنا من بلدة شكا

أجرى الفريق الطبي والمختبر النقال المقدم من الجامعة اللبنانية الاميركية LAU فحص ال PCR ل24 مواطنامن بلدة شكا، بالتعاون مع البلدية وبحضور رئيس البلدية فرج الله الكفوري، نائب الرئيس انطوان ابي شاهين، نقيب اطباء لبنان الشمالي عضو مجلس بلدية شكا سليم ابي صالح، في مستشفى شكا البلدي، على ان تصدر نتائج الفحوصات خلال 48 ساعة.

وتم الكشف على الاشخاص بالتنسيق مع نقيب الاطباء ولجنة الطبية في خلية الازمة خاصة ممن تخالطوا بالفترة الاخيرة وتواجدوا في اماكن مكتظة ومن ضمنهم شرطة البلدية واشخاص يوزعون مساعدات على عائلات البلدة واشخاص تخالطوا مع مرضى كورونا من قبل، واشخاص قد اصيبوا بالكورونا وباتوا في اخر فترة الحجر المنزلي .

وكان عناصر من شرطة بلدية شكا ومتطوعون، اتخذوا اجراءات لتأمين المسالك للوصول الى المختبر في الباحة الخارجية للمستشفى.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام