محمد علي الحوثي: وصلنا رد بخصوص وثيقة الحل الشامل ونعمل على دراسته

أكد عضو “المجلس السياسي الأعلى” في لبنان محمد علي الحوثي أن “إيقاف العدوان وفك الحصار واتخاذ التدابير الإنسانية والاقتصادية أولوية الشعب وبوابة السلام الحقيقي”.

وقال الحوثي الاربعاء “وصلنا رد من المبعوث الدولي بخصوص وثيقة الحل الشامل ونعمل على دراسته”، واضاف أن “ما قدمناه في وثيقة الحل الشامل لا يحمل أي شروط خاصة وإنما يعبر عن تطلعات الشعب نحو السلام العادل”.

وكانت القيادة اليمنية قد تقدمت في التاسع من الشهر الجاري للأمم المتحدة بمقترح وثيقة الحل الشامل لوقف الحرب وإنهاء كامل للحصار على اليمن.

وتضمنت الوثيقة ثلاثة محاور رئيسية هي إنهاء الحرب ووقف إطلاق النار، إنهاء الحصار والتدابير والمعالجات الاقتصادية والإنسانية، العملية السياسية اليمنية.

المصدر: موقع انصار الله