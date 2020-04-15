جولة لممثلي الدفاع والشؤون والامم المتحدة والامن العام على مجمعات النازحين في صيدا والغازية

جال وفد ضم خبراء من وزارة الدفاع وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية ونقابة الأطباء والأمم المتحدة وفريقا من الأمن العام بعد ظهر اليوم، على مجمعات للنازحين السوريين في صيدا والغازية، بهدف استكمال آلية تطبيق مراحل الخطة الوطنية الاستباقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

استهل الوفد جولته في مجمع بكداش للنازحين في بلدة الغازية، ثم انتقل الى مجمعي عبرا شرق مدينة صيدا والاوزاعي عند مدخل المدينة الشمالي، يرافقهم مسؤول ملف النازحين السوريين في مجلس بلدية صيدا كامل كزبر، وتفقدوا الاماكن المتوافرة فيها لعزل حالات المشبه بإصابتهم والمصابين في حال وجودهم، اضافة الى التجهيزات اللوجستية والامكانات الطبية الوقائية اللازمة.

كزبر

وصرح كزبر بعد الجولة: “الزيارة تهدف الى الاطلاع والدراسة ووضع احتمالات في حال تبين وجود حالات ايجابية عند النازحين السوريين، بداية عزل الحالة والتأكد من اصابتها بالفيروس، وتأمين اماكن عزل كمرحلة اولى داخل المجمعات. وفي حال تفاقم الامر سيتم اما حجر المجمع ككل واما اقامة مجمع خاص لكل الحالات تتوفر فيه التجهيزات والامكانات الوقائية”.

وقال: “الان مرحلة الاستعداد الاستباقي، في حال تفشي العدوى لدى النازحين يكون كل شيء جاهزا ولكن يبقى موضوع المستلزمات، فيجب الاخذ بالاعتبار وضع الحمامات لأن المصاب يلزمه حمام خاص، اضافة الى النظافة”.

أضاف: “نحاول تأمين هذه الاشياء في المراحل الاولى، واضعين المراحل الثانية والثالثة في حال تطورت الامور، حيث يتم التنسيق بين ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية وقيادة الجيش ونقابة الاطباء والبلديات والقوى الامنية والامن العام والامم المتحدة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام