بلدية بلاط اجرت فحوصات لـ35 جبيليا وعامل سوري يشتبه باصابتهم بالفيروس

اجرت بلدية بلاط وتوابعها في جبيل في حضور قائمقام القضاء نتالي مرعي الخوري، فحوصا لوباء “كورونا” ل 35 مواطنا من ابناء البلدة وسكانها ولعامل سوري، يشتبه بظهوراعراض للوباء عليهم، بالتعاون مع كلية الطب في الجامعة اللبنانية الاميركية “LAU”، وذلك عبر عيادة نقالة بإشراف الطاقم الطبي للجامعة في مستشفى رزق الجامعي برئاسة الدكتور جورج غانم.

وامل رئيس البلدية عبدو العتيق أن “تأتي النتائج سلبية”، مشيرا الى انه “بعد اسبوعين سيتم اجراء 100 فحص بطريقة عشوائية داخل البلدة للتأكد من خلوها من المصابين، بعد موافقة الوزارة المختصة”، لافتا الى ان “هذه الفحصوصات هي جزء من الاجراءات التي نقوم بها لطمأنة اهلنا في النطاق البلدي وللمساهمة في ترصد هذا الوباء”.

وأعلن أن البلدية “بالتعاون مع “جمعية هدفنا الاجتماعية”، وفرت مراكز للحجر الصحي في حال ظهرت حالات ايجابية على من لا يملك اماكن خاصة للحجر”، شاكرا رئيس الجامعة الدكتور جوزف جبرا على “خطوته الانسانية والطاقم الطبي لمستشفى رزق الجامعي وللجسم الطبي في كل لبنان، لوقوفه في الخط الامامي في مواجهة هذا الوباء”، منوها ب”الجهود التي تقوم بها الحكومة وخصوصا وزير الصحة العامة حمد حسن لجهة تجهيز المستشفيات الحكومية والعمل على الحد من انتشار هذا الوباء”.

وجدد العتيق دعوته الاهالي الى “الالتزام بالتعبئة العامة والارشادات التي تصدر عن الجهات المختصة والبقاء في المنازل حتى القضاء نهائيا على هذا الفيروس”.

بدورها نقلت القائمقام “تحيات محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي للقيمين على هذه الخطوة والمشاركين فيها”، منوهة ب”المبادرة التي تقوم بها البلدية لحماية المواطنين”، شاكرة الجامعة على “خطوتها في قضاء جبيل والتي تأتي في اطار رسالتها التعليمية والانسانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام