المدارس في ​الدنمارك​ تفتح أبوابها بشكل خجول بعد شهر على الإغلاق

بدأت المدارس في الدنمارك فتح أبوابها مجددا بشكل خجول بعد شهر على الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتعد الدنمارك هي أول دولة أوروبية تُعيد فتح دور الحضانة والمدارس بعد فرض القيود في 12 آذار/مارس الماضي، لوقف تفشي الوباء.
لكن الدروس استؤنفت فقط في نصف المقاطعات الدنماركية وفي 35% من المدارس في كوبنهاغن، فيما طلبت المؤسسات الأُخرى المزيد من الوقت للتكيّف مع شروط السلامة الصحيّة الّتي لا تزال سارية.
ويُفترض أن تفتح كل المدارس أبوابها مجددا بحلول 20 نيسان/أبريل الحالي.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية