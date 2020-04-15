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April 15 2020 - 17:12

المدارس في ​الدنمارك​ تفتح أبوابها بشكل خجول بعد شهر على الإغلاق

منذ 35 mins 15 April، 2020
الدنمارك _ المدارس تفتح أبوابها بشكل خجول بعد شهر على الإغلاق - snapshot 0
أخبار دولية - الدنمارك

بدأت ​المدارس​ في ​الدنمارك​ فتح أبوابها مجددا بشكل خجول بعد شهر على الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعد الدنمارك هي أول دولة أوروبية تُعيد فتح ​دور الحضانة​ والمدارس بعد فرض القيود في 12 آذار/مارس الماضي، لوقف تفشي الوباء.

لكن الدروس استؤنفت فقط في نصف المقاطعات الدنماركية وفي 35% من المدارس في كوبنهاغن، فيما طلبت المؤسسات الأُخرى المزيد من الوقت للتكيّف مع شروط السلامة الصحيّة الّتي لا تزال سارية.

ويُفترض أن تفتح كل المدارس أبوابها مجددا بحلول 20 نيسان/أبريل الحالي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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