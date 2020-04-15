المدارس في ​الدنمارك​ تفتح أبوابها بشكل خجول بعد شهر على الإغلاق

بدأت ​المدارس​ في ​الدنمارك​ فتح أبوابها مجددا بشكل خجول بعد شهر على الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتعد الدنمارك هي أول دولة أوروبية تُعيد فتح ​دور الحضانة​ والمدارس بعد فرض القيود في 12 آذار/مارس الماضي، لوقف تفشي الوباء.

لكن الدروس استؤنفت فقط في نصف المقاطعات الدنماركية وفي 35% من المدارس في كوبنهاغن، فيما طلبت المؤسسات الأُخرى المزيد من الوقت للتكيّف مع شروط السلامة الصحيّة الّتي لا تزال سارية.

ويُفترض أن تفتح كل المدارس أبوابها مجددا بحلول 20 نيسان/أبريل الحالي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية