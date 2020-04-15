قوى الامن: أعمال تنفيذ خطوط للصرف الصحي في شارع المرامل برج البراجنة لمدة 10 ايام

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال تنفيذ خطوط للصرف الصحي وتصريف مياه الامطار على شارع المرامل – برج البراجنة من تقاطع شارع الاوزاعي باتجاه النافعة، وذلك اعتبارا من اليوم الاربعاء 15/04/2020 ولمدة 10 أيام، علما أن هذه الأشغال ستؤدي إلى تضييق المسلك المذكور.

يرجى من المواطنين الكرام، أخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للإزدحام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام