الخارجية الروسية: قرار واشنطن وقف التمويل يهدف لتدمير المنظمات الدولية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية غينادي غاتيلوف، أن قرارات وقف تمويل منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة تهدف إلى تدمير نظام المنظمات الدولية غير المرغوب فيها من قبل واشنطن . وعلق غاتيلوف على قرار ترامب قائلاً “إن القرار الأمريكي بشأن تعليق تمويل منظمة الصحة العالمية أمر مؤسف. فهذ القرار سيسبب ضررًا كبيرا بالمنظمة التي لعبت وما زالت تلعب دورًا رائدًا في مكافحة مرض كوفيد – 19”.

وأضاف غاتيلوف “نحن على ثقة من أن منظمة الصحة العالمية، في جميع مراحل تفشي المرض التي تصاعد إلى جائحة، تصرفت في إطار صلاحياتها بما يتفق بدقة مع المبادئ التوجيهية للدول الأعضاء واستنادا إلى البيانات العلمية المتاحة”. وتابع المسؤول الروسي “إن لوم منظمة الصحة العالمية بحقيقة أن بعض البلدان لم ترغب في الاستجابة لتحذيراتها وتوصياتها كان غير صحيح”. وأكد غاتيلوف أن الولايات المتحدة لا تزال تشغل المركز الأول بين الدول التي لا تفي بديونها أمام منظمة الصحة العالمية، حيث بلغت هذه الديون نحو 200 مليون دولار. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد قال مساء أمس الثلاثاء، إنه وجه إداراته بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية. وانتقد الرئيس الأمريكي أداء منظمة الصحة العالمية أكثر من مرة خلال الأسبوع الماضي. كما هدد بتعليق تمويل الولايات المتحدة لها بسبب ما يراه “تقاعسا” و”انحيازا” إلى مواقف الصين في أزمة كورونا.

المصدر: سبوتنيك