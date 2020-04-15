إجمالي الإصابات بوباء “كوفيد-19” في قطر ارتفع إلى 3711 بعد تسجيل 283 حالة جديدة منذ الأمس (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2020 - 15:24

إجمالي الإصابات بوباء “كوفيد-19” في قطر ارتفع إلى 3711 بعد تسجيل 283 حالة جديدة منذ الأمس (سبوتنيك)

منذ 39 mins 15 April، 2020
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