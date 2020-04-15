وزارة الصحة اللبنانية: 658 إصابة كورونا منها 12 جديدة و5 بين الوافدين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2020 - 13:26

وزارة الصحة اللبنانية: 658 إصابة كورونا منها 12 جديدة و5 بين الوافدين

منذ 21 mins 15 April، 2020
الصحة
لبنان

أصدرت وزارة الصحة تقريرها اليومي عن فيروس كورونا وجاء فيه:

الصحة

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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