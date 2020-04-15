المصدر العسكري: قتلى وجرحى في صفوف عناصر العدوان السعودي واحراق آليتين خلال كسر الزحف في جبهة قانية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2020 - 13:26

المصدر العسكري: قتلى وجرحى في صفوف عناصر العدوان السعودي واحراق آليتين خلال كسر الزحف في جبهة قانية

منذ 32 mins 15 April، 2020
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