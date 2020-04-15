مصدر عسكري يمني: انكسار زحف لقوى العدوان السعودي على مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية في قانية في البيضاء استمر لساعات مسنوداً بطيران العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2020 - 13:26

مصدر عسكري يمني: انكسار زحف لقوى العدوان السعودي على مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية في قانية في البيضاء استمر لساعات مسنوداً بطيران العدوان

منذ 33 mins 15 April، 2020
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