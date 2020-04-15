رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يستقبل منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني في زيارة وداعية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 15 2020 - 11:24

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يستقبل منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني في زيارة وداعية

منذ 12 mins 15 April، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة