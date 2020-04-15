الاحتلال يعتقل طفلين من قرية طورة الواقعة بمحاذاة الجدار جنوب غرب جنين المحتلة (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2020 - 11:24

الاحتلال يعتقل طفلين من قرية طورة الواقعة بمحاذاة الجدار جنوب غرب جنين المحتلة (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 17 mins 15 April، 2020
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