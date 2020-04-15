المرصد الوطني السوري للزلازل: هزة أرضية شدتها 4.7 درجات على مقياس ريختر على بعد 40 كم قبالة السواحل الشمالية لمدينة اللاذقية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2020 - 11:24

المرصد الوطني السوري للزلازل: هزة أرضية شدتها 4.7 درجات على مقياس ريختر على بعد 40 كم قبالة السواحل الشمالية لمدينة اللاذقية (سبوتنيك)

منذ 19 mins 15 April، 2020
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