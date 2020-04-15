أغنى رجل في العالم يزداد ثراء رغم الجائحة

قالت تقارير اقتصادية إن أغنى شخص في العالم يزداد ثراء، حتى في حالة الوباء، وربما بسببه، وذلك في إشارة إلى مؤسس أمازون، جيف بيزوس.

وذكرت وكالة “بلومبرغ” أنه مع بقاء المستهلكين في المنزل ، فإنهم يعتمدون على عملاق التسوق الإلكتروني “أمازون”، أكثر من أي وقت مضى. وارتفع سهم بيع التجزئة 5.3% إلى مستوى قياسي، يوم الثلاثاء، ليرتفع صافي ثروة المؤسس إلى 138.5 مليار دولار.

وأدى هذا الوباء العالمي إلى توقف الاقتصاد العالمي ودفع ما يقرب من 17 مليون أمريكي إلى قوائم البطالة في غضون ثلاثة أسابيع.

ومع ذلك، فإن بيزوس والعديد من نظرائه الأثرياء في مجال التكنولوجيا والأسهم الخاصة يبدو أنهم في حالة جيدة، وذلك بمساعدة جهود التحفيز غير المسبوقة التي تبذلها الحكومات ومحافظو البنوك المركزية.

وفي حين أن القيمة الصافية المجمعة لأغنى 500 شخص في العالم قد انخفضت 553 مليار دولار هذا العام، فإنها ارتفعت بنسبة 20% من أدنى مستوى لها في 23 مارس/ آذار، وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

وقال مات مالي، كبير المحللين الاستراتيجيين للسوق في شركة Miller Tabak إن “فجوة الثروة، ستزداد اتساعا مع ما يحدث الآن. لم يكن على الأثرياء القلق حقا. نعم، إنهم أقل ثراء، ولكن لا داعي للقلق بشأن وضع الطعام على الطاولة أو الحفاظ على سقف فوق رؤوسهم”.

المصدر: سبوتنيك