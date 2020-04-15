أداة فعالة لحل مشاكل الحاسوب عن بُعد

تعد وظيفة الوصول إلى الحواسيب عن بعد من الوظائف المفيدة حاليا، حيث يتم تثبيت هذه الوظيفة عبر البرامج وإعدادها لإجراء دردشة الفيديو أو حل المشكلات أو تغيير الإعدادات على الحواسيب.

وتتيح هذه الوظيفة للمستخدم طلب مساعدة الأصدقاء أو المحترفين في حل المشاكل، التي تواجهه دون الحاجة إلى الانتقال إلى مركز الصيانة.

ولكن يُشترط لذلك أن يتم تثبيت برامج أو تطبيقات خاصة للصيانة عن بعد على كلا الجانبين، أي جهاز الشخص المساعد وجهاز المستخدم المحتاج للمساعدة، وعن طريق هذه التطبيقات والبرامج يتمكن الشخص المساعد من رؤية شاشة الطرف الآخر بالكامل، كما أنه يتمكن من التحكم في اللاب توب أو الحاسوب المكتبي أو الحاسوب اللوحي أو الهاتف الذكي للشخص المحتاج للمساعدة.

ويعد برنامج Teamviewer من حلول الصيانة عن بُعد المجانية والمخصصة للمستخدم العادي، ويدعم أنظمة التشغيل المختلفة مثل مايكروسوفت ويندوز وأبل ماك أو إس وغوغل أندرويد وأبل “آي أو إس”، ويوفر هذا البرنامج وظيفة الدردشة النصية ودردشة الفيديو، حتى يتمكن الشخص المساعد من الإجابة على الاستفسارات أو شرح ما يقوم بإعداده أو شرح كيفية عمل الوظائف.

ويتعين على مستخدمي برامج الصيانة عن بُعد توخي الحرص والحذر عند التعامل مع المكالمات الهاتفية أو الاستفسارات أو التحذيرات غير المتوقعة من الغرباء، والتي تتعلق بالحاسوب؛ نظرا لأن القراصنة دائما ما يدعون أنهم من خدمة الدعم والمساعدة من شركة مايكروسوفت، وأن هناك أخطاء في الحاسوب.

ويحصل كل جهاز، يتم تثبيت البرنامج عليه، على رقم تعريف خاص به يطلق عليه اسم مُعرّف Teamviewer، ويتعين على الشخص المحتاج للمساعدة أن يعطي المُعرّف الخاص به مع كلمة المرور إلى الشخص المساعد، حتى يتم إنشاء الاتصال، ولدواعي الأمان يجب أن يتم نقل هذا البيانات عن طريق الهاتف، ويمكن العثور على مُعرّف Teamviewer وكلمة المرور في نافذة برنامج Teamviewer تحت بند التحكم عن بُعد.

ومن خلال تطبيق Teamviewer Quicksupport يتم دعم الأجهزة الجوالة المزودة بنظام جوجل أندرويد وهواتف أبل آيفون، ويتم هنا إنشاء الاتصال بسهولة بين حاسوب الشخص المساعد والجهاز الجوال للشخص المحتاج للمساعدة عن طريق مُعرّف Teamviewer وكلمة المرور، ويمكن للمستخدم العثور على إجابات حول الاستفسارات حول البرنامج في مجتمع Teamviewer.