شفاء كبير الأطباء في مستشفى “كوموناركا بموسكو” دينيس بروتسينكو، من فيروس كورونا المستجد

أعلن كبير الأطباء في مستشفى “كوموناركا بموسكو” دينيس بروتسينكو، أنه خضع لفحص فيروس كورونا المستجد والنتائج سلبية.

وكتب بروتسنكو على فيسبوك، اليوم الأربعاء “تحليلان سلبيان. اكتملت العزلة، اليوم يوم عمل كامل. سأكتب المزيد من التفصيل بعد العودة من المنطقة الحمراء (قسم علاج مرضى كورونا فيروس)”.

وأعلن التلفزيون الروسي في 31 مارس/اذار الماضي، أن كبير الأطباء في مستشفى بلدة كوموناركا بموسكو، دينيس بروتسينكو، أصيب بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وكتب بروتسنكو على فيسبوك، “أشكر لكم قلقكم علي. نعم فحص الفيروسات أكد إصابتي بـ(كوفيد-19).. صحتي على مايرام..عزلت نفسي في مكتبي حيث تتوفر جميع المتطلبات للعمل عن بعد وتقديم الاستشارات الطبية”.

المصدر: وكالة سبوتنيك