صحيفة “واشنطن بوست”: ترامب يستغل أزمة كورونا انتخابيا بكتابة اسمه على شيكات إعانة الأمريكيين

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” أن اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطبع على شيكات المساعدات للمحتاجين الأمريكيين.

وذكرت الصحيفة أمس الثلاثاء، أن وزارة الخزانة الأمريكية أمرت بطبع اسم الرئيس ترامب على الشيكات التي تنوي هيئة الإيرادات الداخلية إرسالها إلى عشرات الملايين من الأمريكيين المحتاجين، وهو قرار سيؤخر تسليم تلك الشيكات عدة أيام.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بالإدارة لم تسمهم، قولهم إن “شيكات المساعدات الحكومية التي سيتم إرسالها بقيمة 1200 دولار للشيك الواحد، ستحمل اسم دونالد ترامب”.

وتأتي هذه المبالغ في إطار حزمة تبلغ 2.3 تريليون دولار أقرت الشهر الماضي للتخفيف من تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد على المواطنين.

ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية على طلب “رويترز” التعليق.

ويسعى الرئيس ترامب المنتمي للحزب الجمهوري للفوز بولاية ثانية في الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر المقبل.

وسجلت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء، أكثر من 2300 وفاة بفيروس كورونا في قفزة قياسية جديدة لتتجاوز بذلك الحصيلة 25 ألف وفاة، فيما زاد عدد الضحايا في نيويورك وحدها عن 10 آلاف.

المصدر: وكالة رويترز