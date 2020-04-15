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April 15 2020 - 15:24

29 قتيلا في هجومين في شرق الكونغو الديموقراطية

منذ 37 mins 15 April، 2020
جيش الكونغو الديمقراطية
جيش الكونغو الديمقراطية
أخبار دولية - جمهورية الكونغو الديمقراطية

قتل 29 شخصا في هجومين في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية وهي منطقة مضطربة تعد بؤرة للعنف، على ما أعلن مسؤولون الاربعاء.

وقال رئيس منطقة ديوغو الإدارية في مقاطعة إيتوري عادل آلينغي إن “مسلحين هاجموا سكان قرية كولي وهم نائمون ما أسفر عن مقتل 22 مدنيا”، مشيرا إلى أن
الهجوم حصل ليل السبت الأحد.

واتهم مسلحي حركة تعرف باسم “تعاونية تنمية الكونغو” أو “كوديكو” وتستهدف اتنية هيما في المنطقة.

وذكر الجيش أن الهجوم الثاني وقع الثلاثاء لافتا الى إن جنديين ومدنيا واربعة من عناصر ميليشيا محلية قتلوا في بيني في مقاطعة شمال كيفو المجاورة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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