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April 15 2020 - 05:16

الرئيس المكسيكي: لم نقدم شيئا لأمريكا مقابل مساعدتها بشأن تخفيضات النفط

منذ 2 ساعة 15 April، 2020
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أخبار دولية - المكسيك

أكد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أن بلاده لم توافق على أي شيء مقابل مساعدة الولايات المتحدة لها الأسبوع الماضي خلال اجتماع “أوبك+” بشأن تخفيضات إنتاج النفط.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة الماضي، أن المكسيك تعهدت بتقليص إنتاج النفط بـ 100 ألف برميل يوميا للمساهمة في الجهود التي تبذلها دول العالم لتحقيق الاستقرار في سوق النفط.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي، إن “الولايات المتحدة تساعد المكسيك في ما يخص خفض الإنتاج”، كونها لا تريد “أي إضرار بفرص العمل في قطاع الطاقة الأمريكي”.

وشكل موقف المكسيك عقبة أمام صفقة “أوبك+” لخفض الإنتاج، حيث كانت دول المجموعة تدعو المكسيك لتقليص إنتاجها بـ400 ألف برميل يوميا.

المصدر: وكالة رويترز

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