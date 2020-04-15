إيطاليا تسجل 602 حالة وفاة و2972 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الإيطالية عن تسجل 600 ووفاتين، و2972 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، ليبلغ إجمالي الوفيات 21067، والإصابات 162488، في أدنى معدل يومي للإصابات منذ 13 مارس.

وتشير البيانات المقدمة من هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إلى ارتفاع معدل الوفيات جراء المرض بصورة طفيفة خلال 24 ساعة، حيث كان هذا المؤشر أمس الاثنين 566 حالة وفاة.

فيما أظهرت الزيادة اليومية لعدد الإصابات تباطؤا طفيفا أيضا علما أن عدد الإصابات الجديدة كان عند مستوى 3153 حالة يوم أمس.

وأضافت الهيئة أن 3186 مريضا يتواجون في أقسام العناية المركزة، مقابل 3260 شخصا أمس الاثنين.

وازدادت حالات التعافي بواقع 1696، ليصل إجمالي المتعافين إلى 37130 شخصا، مقابل 35435 أمس.

وتأتي إيطاليا حاليا في المركز الثاني عالميا من حيث عدد الوفيات الناجمة عن كورونا بعد الولايات المتحدة، وفي المركز الثالث من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

المصدر: وكالة رويترز