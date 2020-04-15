مقتل ضابط شرطة وعدة مسلحين بعملية مداهمة في منطقة الأميرية بالقاهرة

أفادت وسائل إعلام مصرية، بمقتل ضابط شرطة برتبة مقدم، وأربعة مسلحين، بعملية مداهمة في منطقة الأميرية بالقاهرة.

وقال مصدر مصري أمني، إنه “وقع تبادل لإطلاق النار بين قوات مكافحة الإرهاب، وعناصر إرهابية بمنطقة الأميرية، أسفر عن استشهاد المقدم محمد فوزي الحوفي، الضابط بالأمن الوطني، إضافة إلى إصابة ضابط آخر واثنين من أفراد الشرطة”.

وأضاف المصدر أن “الشرطة نجحت في قتل 4 مسلحين في عقار تواروا فيه بمنطقة عزبة شاهين في الأميرية، بعد تبادل لإطلاق النار لأكثر من 4 ساعات متواصلة، والتعرف على هوياتهم مستمر، وسيتم الكشف عن تفاصيل الحادث ببيان رسمي” في وقت لاحق.

وأكد المصدر أن أجهزة الأمن فرضت طوقا أمنيا حول العقار المكون من 10 طوابق حيث كان المسلحون يتحصنون.

كما طالبت أجهزة الأمن أهالي حي الأميرية، بعدم الخروج من المنازل، مع استمرار تبادل إطلاق النار.

المصدر: وكالات