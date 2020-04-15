الحاج حسن: الإساءة للقضايا الوطنية والعربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية مرفوضة

أصدر رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن البيان التالي: “نشرت صحيفة الجمهورية اللبنانية كاريكاتيرا يسيء إلى نضال الشعب الفلسطيني المقاوم والمظلوم، إن هذا الأسلوب في التعاطي مع حقبة تاريخية تتمثل في الحرب الأهلية ومقارنتها مع التحديات الوطنية الحالية المتمثلة بوباء كورونا، أوقع الصحيفة المذكورة في خطأ جسيم لناحية الالتزام بالقوانين والمواثيق الإعلامية”.

وأضاف: “إننا اذ نؤكد على حرية التعبير المصانة والمكفولة في الدستور اللبناني، نعتبر الإساءة للقضايا الوطنية والعربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية مرفوضة”.

ودعا الصحيفة إلى” التراجع عما نشرته احتراما لمشاعرنا جميعا ولمشاعر الأخوة الفلسطينيين وقضيتهم ومقاومتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام