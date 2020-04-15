أوباما يؤيد حملة بايدن لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2020 - 02:04

أوباما يؤيد حملة بايدن لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

منذ 1 ساعة 15 April، 2020
مساعدو هيلاري كلينتون يعلنون ان الرئيس الاميركي باراك اوباما سينضم الاسبوع المقبل الى المرشحة الديموقراطية للرئاسة في حملتها للمرة الاولى، قبل ايام على خطوة في الاتجاه نفسه سيقوم بها نائب الرئيس جو بايدن
مساعدو هيلاري كلينتون يعلنون ان الرئيس الاميركي باراك اوباما سينضم الاسبوع المقبل الى المرشحة الديموقراطية للرئاسة في حملتها للمرة الاولى، قبل ايام على خطوة في الاتجاه نفسه سيقوم بها نائب الرئيس جو بايدن
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الثلاثاء تأييده للحملة الانتخابية لجو بايدن الذي شغل منصب نائب الرئيس في عهده وذلك في مسعى لتوحيد صفوف الحزب الديمقراطي قبل الانتخابات.

وبعد أن بقي على الحياد عندما سعى عدد كبير قياسي من المرشحين للفوز بترشيح الحزب لمواجهة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات التي ستجرى في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، أعلن أوباما دعمه لبايدن في مقطع فيديو نشر على الإنترنت.

وقال أوباما في الفيديو “اختيار جو ليكون نائبا للرئيس خلال رئاستي كان أحد أفضل القرارات التي اتخذتها في حياتي وصار هو صديقا مقربا. وأعتقد أن جو يتمتع بجميع المواصفات التي نحتاج إليها في الرئيس الآن”.

وجاء دعم أول رئيس من أصل أفريقي لبايدن بعد يوم من إعلان السناتور بيرني ساندرز، آخر من تبقى من خصوم بايدن في سباق ترشيح الديمقراطيين، عن تأييده لنائب الرئيس السابق.

وبعد ثلاث سنوات من ترك أوباما وزوجته ميشيل البيت الأبيض، ما زالا من أكثر الشخصيات المحبوبة في الحزب الديمقراطي.

المصدر: وكالات

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