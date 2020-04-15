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April 15 2020 - 02:02

87 إصابة جديدة و13 حالة وفاة بكورونا في الجزائر وإجمالي الاصابات يصل الى 1914

منذ 53 mins 15 April، 2020
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الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات بكورونا إلى 2070 عبر 47 ولاية.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بكورونا، ما يرفع العدد الإجمالي لوفيات كورونا في البلاد إلى 326. أما إجمالي عدد حالات الشفاء فوصل اليوم إلى 691 حالة.

وكان وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، قال بوقت سابق إن “الأرقام المسجلة في العاصمة الجزائر حاليا لا تستدعي فرض حجر كلي”.

وكشف الوزير الجزائري، أن “الجزائر استقبلت ملايين الكمامات وكل الطلبات تمت تلبيتها”، مشيرا إلى أن: “الجزائر تحتوي على مخزون يقدر بأكثر من 11 مليون كمامة لمواجهة تفشي فيروس كورونا”.

المصدر: وكالات

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