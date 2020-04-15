778 وفاة جديدة في نيويورك وحصيلة الإصابات الموثقة تتعدى الـ 196 ألفا

أعلن ‏حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، عن تسجيل 778 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الوفيات في الولاية إلى 10,834 حالة.

وأشار ‏حاكم ولاية نيويورك خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إلى أنه تم تسجيل 1600 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولاية أيضا، ليصل العدد الإجمالي إلى 196,146 إصابة وهي الحصيلة الأعلى بين كل الولايات الأمريكية، وسائر دول العالم.

وبهذا فإن أكثر من 1 من كل 100 شخص في ولاية نيويورك الأميركية، مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وهذا يعني أن 1.01 % من سكان الولاية البالغ عددهم 19.45 مليون شخصا (وفقا لإحصائيات 2019)، مصابين بفيروس كورونا، وهي النسبة الأعلى في العالم. هذا وأشار ‏حاكم ولاية نيويورك خلال إحاطته، إلى شفاء 128 مصابا بفيروس كورونا.

المصدر: وكالات