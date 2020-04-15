حتي: السفراء والقناصل وأعضاء السلكين الديبلوماسي والإداري بذلوا كل الجهود لإنجاح المرحلة الأولى من عودة اللبنانيين من الخارج

حيا وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي أعضاء السلك الديبلوماسي من سفراء وقناصل، الذين بذلوا كل الجهود الممكنة لإنجاح المرحلة الأولى من عودة اللبنانيين من الخارج”، وقال في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “‏بعد انتهاء المرحلة الأولى من عودة المواطنين اللبنانيين الراغبين في العودة من الخارج، لا بد لي من توجيه تحية تقدير للسفراء والقناصل العامين وأعضاء السلكين الديبلوماسي والإداري الذين بذلوا كل الجهود الممكنة لإنجاح هذه العملية، التي لم تخل من عقبات ومصاعب تم تذليلها بكل مهنية”.

وأرفقها بتغريدة أخرى شكر فيها تعاون الدول المضيفة، قائلا: “‏والشكر للدول المضيفة التي تعاونت معنا لإعادة اللبنانيين الراغبين بالعودة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام