الكيان الإسرائيلي يسجل 6 وفيات جديدة بوباء “كوفيد-19” وأكثر من 280 إصابة خلال 24 ساعة

سجل الكيان الإسرائيلي 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية. وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بوباء “كوفيد-19” في الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 122 حالة وفاة، فيما تم تسجيل 282 إصابة جديدة بالوباء مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 122 والإصابات إلى أكثر من 11868 حالة.

وقالت الصحة الإسرائيلية في بيان لها “وصلت الحالات الحرجة إلى 181 حالة جديدة، والمتوسطة بلغت 168، بينما يتلقى التنفس الاصطناعي كاملا 136 حالة. وارتفعت حالات التعافي إلى 2000 بواقع 145 حالة جديدة”.

كما كشفت وزارة الصحة عن “ارتفاع وتيرة انتشار فيروس كورونا في مدينة (بني براك) شرقي تل أبيب، التي تسكنها غالبية من المتشددين، وفي عدد من أحياء القدس ذات الغالبية المتشددة، في حين أن وتيرة انتشار الفيروس في بقية المدن الإسرائيلية باتت منخفضة جدا”.

المصدر: سبوتنيك