لقاء الاحزاب في البقاع يشجب الاساءة الكاريكاتورية الممجوجة في صحيفة الجمهورية

شجب لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع الاساءة الكاريكاتورية الممجوجة في صحيفة الجمهورية، والمستنكرة شكلا ومضمونا في كل الاعراف والقيم الانسانية والاصول الاخلاقية لمهنة البحث عن الحقيقة ،فالمشهد التعبيري ينطوي على ملمح عنصري مقيت يشي باستفحال الكورونا لتطال لوثتها الوبائية بعض الاعلام كدور رسالي يتنكب التنوير و التوعية للارتقاء بالانسان والمجتمع،لا ازميلا للحفر في الذاكرة وتشويه الحقائق ووسم اخواننا من الشعب الفلسطيني الشقيق بسمة لايقبلها عاقل لما تحمله من افتراء هو الوباء بعينه.

في زمن الكورونا الذي أسقط كل الحواجز بين البشر على الاعلام ان ينخرط في بناء العمارة الانسانية لا ان يوقظ الفتن والشرور ويستثير الغرائز ويحرك ادوات الهدم والفرقة.

المصدر: موقع المنار