لقاء الاحزاب في البقاع يشجب الاساءة الكاريكاتورية الممجوجة في صحيفة الجمهورية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2020 - 22:46

لقاء الاحزاب في البقاع يشجب الاساءة الكاريكاتورية الممجوجة في صحيفة الجمهورية

منذ 1 ساعة 14 April، 2020
أخبار موقع المنار
لبنان

شجب لقاء الاحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع الاساءة الكاريكاتورية الممجوجة في صحيفة الجمهورية، والمستنكرة شكلا ومضمونا في كل الاعراف والقيم الانسانية والاصول الاخلاقية لمهنة البحث عن الحقيقة ،فالمشهد التعبيري ينطوي على ملمح عنصري مقيت يشي باستفحال الكورونا لتطال لوثتها الوبائية بعض الاعلام كدور رسالي يتنكب التنوير و التوعية للارتقاء بالانسان والمجتمع،لا ازميلا للحفر في الذاكرة وتشويه الحقائق ووسم اخواننا من الشعب الفلسطيني الشقيق بسمة لايقبلها عاقل لما تحمله من افتراء هو الوباء بعينه.
في زمن الكورونا الذي أسقط كل الحواجز بين البشر على الاعلام ان ينخرط في بناء العمارة الانسانية لا ان يوقظ الفتن والشرور ويستثير الغرائز ويحرك ادوات الهدم والفرقة.

المصدر: موقع المنار

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