تركيا تسجل أكثر من 100 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2020 - 00:26

تركيا تسجل أكثر من 100 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

منذ 1 ساعة 14 April، 2020
Istanbul municipal police sterilize the hands of people entering popular markets and give them masks on April 8, 2020 in Istanbul, Turkey. (Photo by Amer AlMohipany/NurPhoto via Getty Images)
Istanbul municipal police sterilize the hands of people entering popular markets and give them masks on April 8, 2020 in Istanbul, Turkey. (Photo by Amer AlMohipany/NurPhoto via Getty Images)
تركيا - عربي وإقليمي

سجلت تركيا أكثر من 100 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، فضلا عن أكثر من 4000 إصابة بالمرض، حسبما أعلنت وزير الصحة فخر الدين قوجا.

وأعلن الوزير في مؤتمر صحفي، “وفاة 107 أشخاص خلال 24 ساعة بسبب وباء كورونا، وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 1403″، ولفت إلى ” تسجيل 4.062 إصابة جديدة، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 65111″، وتابع، “يوجد 1809 مصابين في وحدات العناية المركزة و1087 آخرين موضوعين على أجهزة التنفس الاصطناعي”.

وعن انتشار الفيروس قال الوزير” انخفضت سرعة انتشار فيروس كورونا في تركيا وبدأنا بالسيطرة على انتشاره”.

المصدر: سبوتنيك

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