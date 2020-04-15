تركيا تسجل أكثر من 100 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت تركيا أكثر من 100 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، فضلا عن أكثر من 4000 إصابة بالمرض، حسبما أعلنت وزير الصحة فخر الدين قوجا.

وأعلن الوزير في مؤتمر صحفي، “وفاة 107 أشخاص خلال 24 ساعة بسبب وباء كورونا، وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 1403″، ولفت إلى ” تسجيل 4.062 إصابة جديدة، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 65111″، وتابع، “يوجد 1809 مصابين في وحدات العناية المركزة و1087 آخرين موضوعين على أجهزة التنفس الاصطناعي”.

وعن انتشار الفيروس قال الوزير” انخفضت سرعة انتشار فيروس كورونا في تركيا وبدأنا بالسيطرة على انتشاره”.

المصدر: سبوتنيك