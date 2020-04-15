منظمة الصحة العالمية: أوروبا لم تشهد الذروة بعد في إصابات كورونا

قالت الناطقة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هارس، إن البلدان الأوروبية لم تصل إلى الذروة بعد في إصابات فيروس كورونا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة، الثلاثاء، من مقر مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أشارت فيها إلى أن كورونا ينتشر في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت “هارس” أنه على العالم الانتظار لقرابة 12 شهراً أو يزيد، من أجل العثور على لقاح مضاد للفيروس. وفي معرض ردها على سؤال حول وضع كورونا لدى البلدان الأوروبية، قالت “هارس” إن أوروبا لم تصل إلى الذروة بعد في الإصابات بالفيروس، مؤكدة أن 90 بالمئة من إجمالي الإصابات حول العالم، يتم تسجيلها حالياً في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت أن الوباء تراجع في بعض البلدان الأوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا، إلا أنه في ازدياد لدى البعض الآخر مثل بريطانيا وتركيا.

المصدر: الاناضول