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April 14 2020 - 22:46

وفاة زعيم حزب “تركيا المستقلة” بفيروس كورونا

منذ 32 mins 14 April، 2020
ISTANBUL, TURKEY - MARCH 12: A member of health official, wearing a protective suit, disinfects Taksim Square and Istiklal Street as a precaution to Coronavirus (Covid-19) in Istanbul, Turkey on March 12, 2020. (Photo by Ahmet Bolat/Anadolu Agency via Getty Images)
ISTANBUL, TURKEY - MARCH 12: A member of health official, wearing a protective suit, disinfects Taksim Square and Istiklal Street as a precaution to Coronavirus (Covid-19) in Istanbul, Turkey on March 12, 2020. (Photo by Ahmet Bolat/Anadolu Agency via Getty Images)
تركيا - عربي وإقليمي

توفي زعيم حزب “تركيا المستقلة” حيدر باش، الثلاثاء، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر الرئيس رجب طيب أردوغان، رسالة تعزية عبر حسابه في تويتر، أعرب فيها عن حزنه الشديد لوفاة “باش”. وقال أردوغان في تغريدته: “أسأل الله الرحمة للسيد باش ولكل مواطنينا الذين فقدوا حياتهم بسبب الوباء، وأقدم تعازيّ لكل أقربائهم. وأرجو من الله أن يجعل مثواهم الجنة”.

كما قدم العديد من زعماء التيارات والأحزاب السياسية تعازيهم، وعلى رأسهم كمال قلجدار أوغلو، زعيم الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية.

المصدر: الاناضول

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