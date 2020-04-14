وزيرة الإعلام بعد مجلس الوزراء: دياب أكد وجوب تسهيل التحويلات والحكومة امام خيار استمرار رحلات العودة أو تجميدها موقتا

أشارت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد، بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية، إلى أن “رئيس الحكومة حسان دياب اعتبر أن الحكومة بعد إنتهاء المرحلة الأولى من إعادة اللبنانيين الراغبين من الخارج، أمام خيار استمرار الرحلات أو تجميدها موقتا، ولفت الى أن الإجراءات كانت ممتازة، ونوه بجهود كل وزراء الصحة والخارجية والمغتربين والأشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات، واشار الى أن النتائج المبدئية للفحوصات كانت مقبولة من حيث عدد الإصابات”.

وتابعت: “أما بالنسبة إلى واقع إنتشار فيروس كورونا المستجد، رأى دياب أن لبنان لا يزال ضمن السقف الجيد بالرغم من حالة الإنتشار في بشري وملامح الإنتشار في عكار، لكنه شدد على أن أي تراخ في الإجراءات قد يسمح بتسلل الوباء إلى مناطق عديدة.

وتطرق دياب أيضا إلى موضوع المساعدات المالية المقررة، مشيرا إلى أنه بعد عملية التدقيق تبين وجود أخطاء في اللوائح المقدمة من بعض القطاعات، وينبغي تسهيل التحويلات وإيقاف مسلسل تعذيب الأهالي والطلاب، لافتا إلى أن هناك مشروع تسوية يعمل عليه وزير المالية غازي وزني بالنسبة إلى مستحقات المستشفيات”.

وأعلنت وزيرة الإعلام أن “مجلس الوزراء وافق على طلب وزير التنمية الادارية تمديد مشروع إدارة النفايات الصلبة لمدة عامين، وإضافة مراكز جديدة على لائحة المراكز التي يتم تمويل تشغيلها وصيانتها من خلال مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام