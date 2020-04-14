دياب ترأس اجتماع لجنة عودة المغتربين وتوصية برفع عدد فحوصات الـPCR واستئناف الرحلات في 27 الجاري

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ظهر اليوم في السرايا الحكومية اجتماع اللجنة الوزارية لعودة المغتربين، في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر والوزراء السادة: الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، الصحة حمد حسن، الشؤون الاجتمعية والسياحة رمزي مشرفيه، المدير العام القصر الجمهوري انطوان شقير، الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية والمدير العام عام شركة “طيران الشرق الاوسط” محمد الحوت ومستشارة رئيس الحكومي للشؤون الصحية بترا خوري.

وأوصى المجتمعون برفع عدد فحوصات الـPCR اليومية في لبنان، كما اتخذوا قرار استئناف الرحلات إلى لبنان بعد أسبوعين. وستعمل وزارتا الخارجية والأشغال خلال الأسبوع المقبل على وضع جدول الرحلات المقبلة التي تستأنف في 27 الجاري.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام