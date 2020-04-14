لجنة البيئة الوزارية عرضت برئاسة دياب الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة وستستكمل عملها الأسبوع المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2020 - 21:02

لجنة البيئة الوزارية عرضت برئاسة دياب الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة وستستكمل عملها الأسبوع المقبل

منذ 55 mins 14 April، 2020
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لبنان

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب ظهر اليوم في السرايا الحكومية اجتماع لجنة البيئة الوزارية، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر والوزراء السادة: البيئة والتنمية الادارية دميانوس قطار، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الصناعة عماد حب الله، الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، الصحة حمد حسن، الزراعة والثقافة عباس مرتضى، الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان، المدير العام للقصر الجمهوري انطوان شقير، الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر.

ودرس المجتمعون تقرير مجلس الإنماء والإعمار المتعلق بمطمر برج حمود، كما تم التداول بالاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات الصلبة، ومناقشة بنودها، وستسكمل اللجنة عملها الأسبوع المقبل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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