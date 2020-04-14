“لبنان القوي”: نرفض التعرض لحقوق المودعين والمس بودائعهم

رحب تكتل “لبنان القوي” بعودة المجلس النيابي الى الانعقاد استثنائيا بجلسة تشريعية متوقعة الاسبوع المقبل. وتمنى “إعطاء اقتراحات القوانين المتعلقة بالكورونا الأولوية على غيرها، نظرا للوضع الاستثنائي والخطير الذي تمر به البلاد”.

وشدد التكتل الثلاثاء على “رفض التعرض لحقوق المودعين والمس بودائعهم، كما معالجة موضوع الخسائر المتداولة من خلال معادلة تتشارك فيها الدولة والمصارف ومصرف لبنان المسؤولية من خلال موجوداتهم واستعادة الأموال المنهوبة”، ولفت الى ان “التكتل سيتقدم باقتراحات عملية في هذا المجال في الأيام المقبلة”.

وفي موضوع التعيينات، أكد التكتل “حرصه المطلق الحفاظ على معيار التوازن الطائفي والمذهبي التي يكفلها الميثاق والدستور مقرونا بالكفاءة الغنية في كل مذهب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام