سويسرا: المدعي العام يتهم عراقيا بتجنيد إرهابيين

أعلن مكتب المدعي العام السويسري الثلاثاء أن المدعين الاتحاديين وجهوا اتهامات لرجل عراقي موقوف منذ أيار/مايو 2017، بتجنيد منتسبين وتهريبهم للالتحاق بتنظيم “داعش” الإرهابي.

وأشار مكتب المدعي العام في بيان له إلى أن “المشتبه به كان يشغل موقعا قياديا وعلى علاقة مع أعضاء آخرين في التنظيم بعضهم من ذوي المواقع المهمة وعمل مجندا ومهربا وموردا للأموال وكان يتلقى تعليمات من قيادات داعش”.

وذكر البيان أن “المتهم الذي لم يكشف هويته، وافق على إعداد هجمات في سويسرا”، واضاف أنه “ليس لديه ما يشير إلى أن هجوما فعليا كان قد يحدث”.

المصدر: روسيا اليوم